Nevşehir'de aranırken yakalanan 25 kişiden 15'i tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de polisin, son 15 günde yol üzerinde yaptığı kontrollerde ve gelen ihbarlarla, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. Bu kişilerden 15'i tutuklanırken, 10'u ise yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yaralama-Basit Yaralama” suçundan aranan 4 kişinin yakalandığı, bu kişilerin gönderildikleri mahkemece tutuklandığı, “Basit Basit Tehdit, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma” suçundan aranırken yakalanan 1 kişinin de mahkemece tutuklandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Suç Eşyasını Bilerek Ticari Amaçlı Satmak” suçundan aranan 1 kişi, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan 1 kişi, “Nafaka Hükümlerine Uymamak ” suçundan aranan 1 kişi, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan 1 kişi, “Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan aranan 1 kişi, ''İspat aracı olarak görülen Eşyayı Mahkeme Heyetinden Kaçırmak” suçundan aranan 1 kişi, “Kasten Öldürme” suçundan aranan 1 kişi, ''Hırsızlık” suçundan aranan 1 kişi, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince; “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit” suçundan 1 kişi, “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişinin daha yakalandığı ve mahkemeye çıkarılan bu kişilerin tutuklanarak Nevşehir Kapalı Cezaevi'ne konulduğu belirtildi.

“Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan aranan 1 kişi, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan 6 kişi, “Basit Yaralama” suçundan aranan 1 kişi, “6136 sayıl kanunu Muhalefet Etmek ve Tasarlayarak Öldürme Teşebbüs” suçundan aranan 1 kişi ile Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince; “Basit Yaralama” suçundan aranan 1 kişi de, gönderildikleri mahkemelerce, yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.