Nevşehir'de 8 çift 14 Şubat'ta evlendi

NEVŞEHİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliklerini unutulmaz kılmak isteyen 8 çiftin nikahı kıyıldı.Nevşehir'de özel bir tarihte dünya evine girmek isteyen 8 çift, Nevşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah başvurusunda bulundu. En özel günde evlenmeye karar veren çiftlerden Resul Tuncel-Büşra Doğan çiftinin nikahını evlendirme memuru Ertuğrul Usta kıydı. Nikahını kıydığı çifte, bir ömür boyu mutluluk dileyen Usta, Belediye Başkanı Atilla Seçen adına çifte Kuranı Kerim, Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti. 8 çiftin nikahları gün içerisinde kıyıldı.

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