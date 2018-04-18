Nevşehir Belediyesine uluslararası kongrede 2 ödül  

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi nedeniyle düzenlenen yarışmada, Nevşehir Belediyesi iki ödülün sahibi oldu.

2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi düzenleme komitesi tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Nevşehir Belediyesi , Sağlıklı yaşanabilir ve estetik şehir- Nevşehir projesi ile Sağlıklı Çevre projesinde birinciliği elde etti. Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi projesiyle de sağlık ve sosyal hizmet kategorisinde 3'üncülüğe layık görüldü.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde şehir, Çevre ve Sağlıkta işbirliği ana fikri ile ; sağlıklı ve sürdürebilir kentler yaratmak için akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, merkezi idare kuruluşlarının ve vatandaşların ortak bir yaklaşımla hareket etmesi için izlenecek yolların belirleneceği ve akademik çalışmaların ortaya konulacağı 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinde Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver görüşlerini dile getirdi. Ünver konuşmasında , şehirlerde ortaya konulacak plan ve projelerin şehrin özgürleşmesi ve yaşayanların özel ve kendilerini özgür hissedebilecek düzeyde hazırlanması gerektiğini belirtti.

Ürgüp Perissia Otel Fuayene salonunda, Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültürel ve sosyal alanlardaki projeler, kongreyi izlemeye gelen konuklara yönelik açılan stant da tanıtıldı.

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