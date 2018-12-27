Nevşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Belediyesi’nde çalışan HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 140 işçiyi ilgilendiren, toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Bir yıl süre ile geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz tarafından törenle imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yapılan

anlaşmanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Toplu İş Sözleşmesi ile bütçe imkanları içerisinde Nevşehir Belediyesi’nde görev yapan işçi ücretlerine en yüksek ücreti ödeyebilme çabasında olduklarını belirterek “ Halkımıza en nitelikli hizmetin sunulması konusunda işçi ve memur kardeşlerimizin çalışmaları her türlü övgünün üzerinde . Nevşehir Belediyesi’nde işçi ve memur kardeşlerimizin alın terlerinin bu sözleşme ile karşılığını bulduğuna yürekten inanıyorum. İşçilerimizin ve ailelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. İmzaladığımız bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in de hazır bulunduğu Toplu Sözleşme imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ise bugüne kadar Nevşehir Belediyesi’nde yaptıkları toplu sözleşme görüşmelerinde, hiçbir zaman ellerinin boş dönmediğini ifade etti .Öz, her toplu sözleşme görüşmesini bir aile ortamı içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde imzalanan bu sözleşmenin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından, bir yıl süreli sözleşmeye, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz imza koydu. Nevşehir Belediyesi’nde görev yapan 140 işçiyi ilgilendiren 1 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesine göre, işçilere sosyal haklarda yüzde 18 oranında artış sağlandı. İşçi ücretlerinde de devlet memurlarına yapılacak zam oranında artış sağlanacak.

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