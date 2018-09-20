Nevşehir Belediye Başkanı Seçen: ''Ahilik, bir insanlık ve ahlak sistemidir''

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ahiliğin, sadece Türk insanının değil ,bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemi olduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Ahilik

Haftası kutlama etkinlikleri Nevşehir'de sürüyor. 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir program düzenlendi. Valilik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığında düzenlenen Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkı sunduğu programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Ticaret Müdürü Ahmet Taygurt ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Türk büyükleri için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan Ahilik haftası kutlama programının açılışında konuşan Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, geleceğin esnaf ve sanatkarı olacak gençlere yönelik olarak düzenlediklerini bu program ile gençlerin nasıl bir kültüre sahip olmaları konusunda bilgilenmelerinin amaçlandığını ifade etti.

AHİLİK, YOL GÖSTERİCİ BİR IŞIK

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen programda yaptığı konuşmada, Ahiliğin Türk esnafının

hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle esnaflar ve çeşitli meslek

erbabını bünyesinde barındıran Ahi Evran-ı Veli önderliğinde Anadolu’dan tüm dünyaya

kadar yayılan sivil bir yapılanmanın ismi olduğunu kaydetti. 'Hep Birlikte Büyük Hedeflere

Yürümek’ olarak vizyonunu belirleyen Ahilik Teşkilatının, bu vizyon ile teşkilatı ileriye

yönelten, yol gösterici bir ışık olduğuna vurgu yapan Seçen, “Ahilik, bir yandan tek tek fertlerin ahlaki erdemleri bakımından donanımlarını, onları iyi birer birey yapmayı amaçlar. Diğer yanda bireylerin oluşturduğu aileden millete ve hatta tüm insanlık alemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların huzurlu yaşamalarını hedef kılan, ekonomik ,toplumsal, eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Ahilik sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemidir” diye konuştu.

Seçen, Osmanlı İmparatorluğunun 724 yıl dünyanın en büyük güçlerinden biri olmasına ve

724 yıl süre ile devam etmesinde Ahiliğin sağlam bir zemin oluşturduğunu dile getirerek, ''Bugün de Ahilik anlayışı aynı anlayış ve felsefe içerisinde geçerliliğini korumaktadır. Yaşadığımız bütün sıkıntıları aşmamızda, köklü dayanışma geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkârlarımızın çok büyük katkıları vardır.Bu tür yapıları ne kadar güçlü tutarsak ve bu anlayışı yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilirsek geleceğimize de o denli güvenle bakarız. Tarihlerinden, değerlerinden ve geleneklerinden kopan milletler, rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar gibi sürüklenirler. Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz, bu kapsamda da çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra , Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince oluşturulan

Ahilik ekibi tarafından kalfalıktan ustalığa geçişin canlandırıldığı Şed kuşanma töreni

yapıldı. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik

Başkanlığı tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenen yılın Ahisi 60 yaşındaki

Elektrik-Elektronik ustası Mehmet Ekrem Özenmiş, Yılın Kalfası seçilen Tabelacı Ömer

Ulutaş ve Yılın Çırağı olarak seçilen mobilyacı Murat Çalışkan’a başarı plaketleri, Nevşehir

Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Esnaf ve

Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve İl Ticaret Müdürü Ahmet Taygurt

tarafından takdim edildi. Davetlilere daha sonra Kültür Parkı'da Ahilik Pilavı dağıtıldı.

(FOTOĞRAFLI)