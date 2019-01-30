Nevin Ekici son yolculuğuna uğurlandı 

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), ()- AYDIN’ın Yenipazar ilçesindetedavi gördüğü hastkanede yaşamını yitiren Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Nevin Ekici (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Yenipazar Halk Eğitim Merkezi'nde Müdür Vekili olarak yaklaşık 2 yıldır görev yapan Nevin Ekici, akciğer yetmezliği nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ekici'nin ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenazesi ikindi namazına müteakip Çarşı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortasia Mezarlığı’nda defnedildi. Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Nevin Ekici’nin cenaze törenine, Köşk Kaymakamı ve Yenipazar Kaymakam Vekili Rasim Belge, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, eski Bakanlardan Cengiz Altınkaya, milli eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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