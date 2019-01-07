Nesli tehlike altındaki kızıl şahine belediye sahip çıktı

GÜLNAR(Mersin), () – MERSİN’in Gülnar ilçesinde arazide karlar içinde bitkin şekilde bulunan ve sağ kanadının yaralı olduğu belirlenen kızıl şahine belediye sahip çıktı.

Gülnar ilçesi Yarmasu Mahallesi'nde Muhammet Sümbül, arazide karlar içinde bitkin şekilde nesli tükenmekte olan bir kızıl şahin buldu. Sümbül ilk belirlemede şahinin sağ kanadından yara olduğu tespit etti. Bunun üzerine Sümbül, durumu Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş'e bildirdi. Muhtar Güneş de, Belediye Başkanı Ahmet Günel'e haber vermesinin ardından Gülnar Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Çalışkan tarafından teslim alınan şahin, tedavi altına alındı. Yaralı bölgeye ilk müdahaleler yapılarak, sıvı kaybı ve beslenme ihtiyacı karşılanarak genel durumu düzeltildi.

Belediye Başkanı Ahmet Günel, tedavi ve bakımdan sonra şahinin durumunun gayet iyi olduğunu belirterek "Kanadından yaralı, bitkin şekilde teslim alınan kuşumuz gerekli bütün tedavileri yapılarak genel durumu düzeltildi. Şu anda gayet sağlıklı olan kuşumuzu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bütün doğa sevenlere, hayvan sevenlere ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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