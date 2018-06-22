Nesin Dede ve Torunlarıyla masal gecesi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, 'Belediye Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında ‘Nesin Dede ve Torunları’ adlı interaktif gösteri sahnelendi.

Lüleburgaz Belediye Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında çocuklar için Zeliha Özbek Parkı’nda Erdoğan Anıl Tekin, Nesin Dede ve Torunları gösterisinde oyuncu, yönetmen, kurgu, kukla oynatma ve seslendirme performansı sergilendi. Gösteride, Yağmur Sabur yardımcı yönetmen olarak görev alırken, Hanife Özerli ve Abdullah Beyaztaş da çocuklar tarafından ilgiyle izlenen kukla tasarımlarıyla yer aldılar. Keyifli bir Lüleburgaz akşamında Aziz Nesin hikayesi izlemeye gelen çocuklar masal gibi bir gece yaşadılar.