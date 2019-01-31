Neşet Tarhan: Hak yedirmedik, yedirmeyeceğiz

MERSİN, () - MERSİN'de, Mezitli Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Neşet Tarhan, belediye üzerinden haksız kazanç sağlamak isteyenlere müsaade etmeyeceğini belirterek, gelecek dönemde de bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Tarhan, Belediye Hizmet Binası'nda çalışanları ile öğlen yemeğinde buluştu. Yaklaşık 600 çalışana hitap eden Tarhan, "Mezitli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardı ardına aday gösterilen ilk belediye başkanı oldum. Bunu sizlerin özverili çalışmalarına ve halkımıza borçluyum.Her yerde söylüyorum. Yeniden aday olduysam genel başkandan, yöneticisine ve örgütlere kadar herkesin yok sayamadığı Mezitli halkı sayesinde oldu. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız bu süreçte arkamızda oldu" dedi.

Belediyenin üzerinden haksız kazanç sağlamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Tarhan, "Önümüzde ki dönemde yine bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yüzden tehditte edildik ama düşüncemizden vazgeçmedik çünkü benim arkamda her zaman Mezitli Halkı vardı. Ben onlara güvendim. Hak yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Kimse bu halkın hakkını yiyemez. 5 yıl önce aday iken ne isem, şimdi de o ve 5 yıl sonrada o olacağım. Ben halkın belediye başkanı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.



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