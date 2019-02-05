Neşet Ertaş STK Merkezi açılıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin ilçedeki vakıf ve derneklerin toplantı türü faaliyetleri yapabilmesini sağlayacak olan Neşet Ertaş STK Merkezi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla 8 Şubat Cuma günü törenle hizmete açılacak.

Kepez Belediyesi, Ahatlı Mahallesi'nde restorasyon çalışması tamamlanan 2 katlı Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Merkezi'ni hizmete açıyor. STK ve gönüllü kuruluşların hizmetine sunulacak merkezin açılış töreni, 8 Şubat Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hizmete açacağı Neşet Ertaş STK Merkezi'nde 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 1 atölye, idari ofisler, bekleme salonu ve mutfak yer alıyor.

STK'lara ve gönüllü kuruluşlara verdikleri desteği kurumsal hale getirmek için sivil toplum kuruluşları merkezini yaptıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “STK'lar burada kendi etkinliklerini, toplantılarını, buluşmalarını ve çalıştaylarını gerçekleştirebilecek" dedi. Merkezin, gönüllü kuruluşlar için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Dernek binaları, küçük ve ihtiyaca cevap vermeyen yerler oluyor. Gönüllü kuruluşlar 200-300 kişilik toplantılarını yapacakları zaman bir mekana ihtiyaç duyuyor. İşte o mekan artık burası olacak. Şimdiden tüm STK'larımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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