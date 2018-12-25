Neşet Ertaş, Mersin'de türküleri ile anıldı

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Niğde İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi’ gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Niğde İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Baha Altınkaya ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Burada konuşan Başkan Kocamaz, Mersin’de birçok hemşeri derneği bulunduğunu belirterek, "Bu derneklerin önemi; üstlendiği görev, bölge kültürünü yaşatmak, kültüre sahip çıkmak ve hemşericilik bilincini geliştirmek, gönülleri buluşturmak. Tabi zaman zaman bu hemşeri dernekleri ile ilgili çeşitli yorumlar da yapılabiliyor ama insanlar kendi doğduğu yerden kopup, doyacağı bir yere göç etmişse burada mutlaka sıla hasretini giderebilmek için zaman zaman bir araya gelmeleri ve kültürlerini kendilerinden sonraki nesillere, özellikle genç nesillere aşılamaları çok önemli" dedi.

Hemşeri derneklerinin ülkede birlik ve beraberliğin tahsisinde önemli rol oynadığını ifade eden Başkan Kocamaz, "Bu tür faaliyetlerle hemşeri dernekleri ülkedeki birlik ve beraberliğe katkı koyuyorlar ve kültürlerine sahip çıkıyorlar. Bugün burada olduğu gibi gerçekten Türk Halk Edebiyatı’na mührünü vurmuş değerli bir ozanımız etrafında da hepimizi birleştiriyorlar. Ben öyle inanıyorum ki bugün rahmetli Neşet Ertaş’ın ruhu burada ve aramızda dolaşıyor. Bu tür halk ozanları aslında ülkenin birleşmesi, kaynaşması için ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması için hayatlarında çok büyük roller üstlendiler. Belki toprağın altındalar ama halen o rolleri devam ediyor. Rahmetli Neşet Ertaş’ın ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Etkinlikte, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından Türkiye’ye mal olmuş sanatçı Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel türküleri seslendirildi.

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