'Nereye' oyununun prömiyeri yapıldı

HÜSEYİN Alp Tahmaz tarafından yazılan, Volkan Özgömeç tarafından yönetilen Nereye adlı oyunun prömiyeri, İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde gerçekleşti.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut'un ev sahipliğini üstlendiği prömiyer çok sayıda tiyatro tutkunu İzmirliyi bir araya getirdi. Dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Yıldız Köse İpeklioğlu, ışık tasarımı ise M. Kemal Gürgün imzası taşıyan oyunda Arif Yavuz, Serdar Kamalıoğlu, Asım Tuncay Aynur, Hülya Dilek Arda, Egecan İntepeler, Ece Erişti, Ömer Polat, Muhammed Taşdemir, Pınar Uyanık, Barış Halisdemir'in başlıca rolleri paylaştı. Oyunu büyük bir keyifle zaman zaman gülerek, zaman zaman duygulanarak izleyen sanatseverler, bitiminde sanatçıları ayakta alkışladı.

Bir kamyon kasasında birlikte yolculuk eden ve Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup mültecinin trajikomik hikayesini konu alan oyunda önemli sorunlardan biri olan kaçak göçmenlerin dramı sergileniyor. Oyunun kahramanları bambaşka öykülere sahip. Her biri farklı sorunlardan kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmış. Yolları, Türkiye'de bir kamyonda kesişiyor. Başlangıçta yabancı olsalar da birbirlerini tanıdıkça önyargılar kırılıyor ve izleyenlerde oyunun kahramanlarıyla birlikte, 'gitmek mi' yoksa 'kalmak mı' sorularına, farklı bir pencereden bakıyor.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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