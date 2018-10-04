Nemrut’ta battaniyelere sarılarak güneşi bekliyorlar

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki dünyanın 8'inci harikası olarak kabul edilen tarihi Nemrut Dağı’nı görmeye gelenler battaniyelere sarılarak güneşin ilk ışıklarını bekliyor.

Dünya Kültür Mirası listesine alınan 2 bin 206 metre yüksekteki Nemrut Dağı, aynı zamanda güneşin en güzel doğduğu ve battığı yer olarak biliniyor. Nemrut Dağı, son yıllarda bu özelliği ile daha çok turist çekmeye başladı. Rakım yüksekliği bakımından yaz-kış sürekli soğuk havanın hakim olduğu Nemrut Dağı’na hazırlıksız gelen yerli ve yabancı turistler, yol güzergahındaki kafeterya ve tesislerde battaniye kiralayarak zirveye çıkıyor. Güneşin doğuşunu izlemeye gelenler, Doğu terastaki pistin basamaklarında battaniyelere sarılıp oturuyor. Turistler battaniye sayesinde soğuktan korunarak güneşin tepsi halinde ufuktan görünmesini beklemeye başlıyor. Nemrut’ta güneşin doğuşunu gören turistler tanık oldukları anı alkışlayarak kutluyor.

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