Necati Topaloğlu, DSP'nin Kemer adayı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa edip Ak Parti'den adaylık başvurusu yapan Necati Topaloğlu (63), buradan da aday gösterilmeyince DSP'ye başvurdu. Topaloğlu, DSP'nin Kemer Belediye başkan adayı oldu.

Kapanan Göynük Belediyesi'nin eski başkanı Necati Topaloğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olduğu CHP'nin, Kemer Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Mustafa Gül'ün gösterilmesi üzerine partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti. Aday adaylığı başvurusunda bulunan Topaloğlu, Ak Parti'nin, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayı Yusuf Üras'ı destekleme kararı alması üzerine aday olamadı. Ak Parti'den istifa eden Necati Topaloğlu, adaylık için DSP'ye başvurdu.

DSP'DEN ADAY

Başvurusu değerlendirilen Topaloğlu, DSP'den Kemer Belediye Başkan adayı gösterildi. DSP Genel Merkezi'ne giden Topaloğlu, adaylık yazısını Genel Başkanı Önder Aksakal'dan aldı. Yaşanan süreçte kimseye ve hiçbir kuruma kırılmadığını, küskün olmadığını belirten Topaloğlu, "Kemer'e hizmet etmek, daha iyi bir konuma taşımak, ilçede yaşayan herkesi daha mutlu, daha huzurlu kılabilmek amacıyla aday oldum. İki dönem Göynük Belediye Başkanlığı yaptığım siyasi partide ve 'Kemer'e hizmet etmek istiyorsan bizimle olmalısın' denilerek davet edildiğim siyasi partide gizli-açık pazarlıklar ve ittifaklar sonucunda aday gösterilmedim. Yaşanan süreçte kimseye, hiçbir kuruma kırgın ve küskün değilim. Kemer'e hizmet yarışında varız ve var olmaya devam edeceğiz" dedi.

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