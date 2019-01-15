Necati Cumalı ödülleri sahiplerini buldu

URLA Belediyesi ve İzmir Devlet Tiyatrosu işbirliği ile Urlalı yazar Necati Cumalı adına bu yıl ikincisi düzenlenen Oyun Yazma Yarışması’nda ödüle layık görülen eserler törenle sahiplerini buldu.

Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Çamsarılıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yarışmanın değerlendirme kurulu üyeleri ve Urlalılar katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu birinciliğe 'Öteki Ankara Müzikali' adlı oyunuyla Cenk Türkkanı layık görüldü ve 10 bin Türk Lirası ödülün sahibi oldu. İkinciliğe layık görülen 'Oyuk' adlı eserin sahibi Burak Kılıç 6 bin, üçüncü seçilen 'Dağınık Oda' adlı eserin sahibi Burcu Büyükakkaş'a 3 bin Türk Lirası para ödülü verildi. Eser sahiplerinin ödüllerini Başkan Sibel Uyar, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ve başdramaturg Canan Kırımsoy verdi.

Yarışmanın düzenlemesinde desteği olan Devlet Tiyatrosu’na teşekkür eden Başkan Sibel Uyar, "Yıllardır düzenlediğimiz yarışma sayesinde kök salacak nice çınarlar yetişiyor. Urla Belediyesi olarak yaptığımız Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışmasıyla buna öncü olmak onur verici" dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Canan Kırımsoy, "Urla’nın buradaki katkısı devasa. 55 oyun yazmak ne demektir biliyor musunuz? Türkiye kültürüne çok muazzam bir katkıdır. Hiçbir ülkede bir anda 55 oyun yazılmaz. Ve bir belediyenin bu oyunların arkasında durması büyük bir güç büyük bir cürettir. Bu gözlerimin nice oyunlar görmesini istiyorum" diye konuştu.

NECATİ CUMALI’NIN ADINA YAKIŞIR BİR YARIŞMA

Oyun yazma yarışmasının bir parçası olmak büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olduğunu vurgulayan İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut da "Necati Cumalı gibi yazarlarımızın yetişmesi için bu tür yarışmaların düzenlenmesi bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı da ancak ödenekli kurumlar karşılayabiliyor. Biz de İzmir Devlet Tiyatrosu ve Urla Belediyesi olarak, Urla’dan yetişen bu yörenin sesini dünyaya duyuran Necati Cumalı’nın adına yakışır bir yarışmanın daha ikincisini düzenlemenin haklı coşkusunu yaşıyoruz" dedi.

'RADYUM KIZLARI' OYUNU GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLDİ

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Necati Cumalı oyun yazma yarışmasında birinciliğe layık görülen Karden Kasaplar tarafından kaleme alınan 2018-2019 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosunda Laçin Ceylan rejisiyle sahneye konan ve halen gösterimde olan 'Bir Peri Masalı; Radyum Kızları' adlı oyununun görüntüleri gösterildi. Ayrıca törende Necati Cumalı’nın İzmir Devlet Tiyatrosunda bugüne kadar sahnelenmiş olan oyunları izleyici ile paylaşıldı. Necati Cumalı’ya ait 'Gömü' adlı oyununun şarkıları ise canlı performans eşliğinde seslendirildi.

52 ESER DEĞERLENDİRİLDİ

Yarışmaya başvuran 55 eserden 52’sini şartnameye uygun bulan yarışmanın değerlendirme kurulu üyeleri arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Edebi Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç, Başrejisör Hakan Çimenser, başdramaturg Canan Kırımsoy, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Sanatçı Sedat Şenoğlu ile dramaturglar Füsun Ataman, Pınar Merterkek ve Eren Aysan yer aldı.

İZMİR, ()

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