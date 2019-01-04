'Ne varsa Manavgat'ta Var' fuarına destek

ANTALYA, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde 'Ne varsa Manavgat'ta var' sloganıyla düzenlenecek ve iş dünyasını buluşturacak ticaret fuarı 10-12 Ocak'ta yapılacak.

MATSO, Manavgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde iş dünyasını buluşturacak ticaret fuarı Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar öncesinde hazırlıklar sürüyor. Manavgat Aşçılar Derneği (MAD) Başkanı İsmail Karataş, Otel Satın alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED) Başkanı Murat Arıncı, Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) Başkanı Sibel Cingöz, Antalya Aşçılar ve Pastacılar Derneği (APADER) Başkanı Mehmet Özen, fuar öncesinde MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ı makamında ziyaret etti. Dernek başkanları, fuarda stant açarak destek olacaklarını kaydetti.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın iş dünyasını 5. kez gerçekleştirecekleri fuarda bir araya getireceklerini kaydetti. Fuara katılımın giderek büyüdüğünü belirten Başkan Boztaş, bölgenin ekonomik ve ticari açıdan gelişimine katkı sağladığını söyledi. Fuarda Manavgat'ta toplu alım yapan firmalar, konaklama tesisleri ve restoran gibi işletmelerle, bu tesislere ürün sağlayan tedarikçi firmaların buluştuğunu hatırlatan Başkan Boztaş, şunları dedi:

"Toplu satın alım yapan firmalara 'Ne varsa Manavgat'ta var. Aradığınız her şeyi Manavgat'ta MATSO üyelerinde bulabilirsiniz' diyoruz. Pazar arayışında olan, mal satmak isteyen iş insanlarına da kendinizi geliştirin, firmalarınız kurumsallaştırın, gerekli yeterlilik belgelerinizi oluşturun ve önünüzde 250 binden fazla yatak ve kocaman pazar var diyoruz. Pazar sahibi kurumlara da diyoruz ki ne alırsanız Manavgat'ta var. Dolayısıyla tedarikçi ve toplu alım yapan firmaları ikili iş görüşmeleri çerçevesinde bir araya getiriyoruz."

MANAVGATLI AŞÇILAR STAT AÇACAK

MAD Başkanı İsmail Karataş ise fuara destek verdiklerini belirterek fuarın geleneksel hale gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Fuara stant açarak destek verecekleri ifade eden Karataş, dernek üyelerini de davet etti.

'BİZ OTEL SATIN ALMACILARINA YENİ ALTERNATİFLER SUNUYOR'

OSMED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arıncı ise fuarın bölge ekonomisi açısından önemine vurgu yaparak “Manavgat iş dünyasının bir araya geleceği ikili iş görüşmesinin bölgemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Fuarın bizlere yeni alternatifler sunuyor. Her geçen yıl daha da kurumsal hale geldi. İlçemizde böyle bir organizasyonun gerçekleşiyor olması bize ihtiyaç duyduğumuz ürünlerde yeni alternatifler sunuyor. Otel satın almacıların yer aldığı bir dernek olarak fuara katılarak destek vereceğiz" diye konuştu.

OTED FUARDA

OTED Manavgat Şubesi Başkanı Sibel Cingöz ise Fuarın Manavgat'ın ticari hayatına katkı sağladığına vurgu yaptı. Bölgedeki kalite ve kurumsallaşmaya açısından fuarın önemli olduğuna değinen Cingöz, "İlçemizde böyle bir organizasyonun gerçekleşiyor olması bize ihtiyaç duyduğumuz ürünlerde alternatifler sunmanın yanı sıra zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bizde stant açarak fuara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

APADER OLARAK ÜYELERİMİZLE FUARDAYIZ

APADER Başkanı Mehmet Özen ise dernek olarak fuara katılım sağlayarak yer alacaklarını ve destek olacaklarını söyledi. Özen, “Fuarın daha güzel ve verimli geçmesi adına gereken desteği veriyoruz. Fuarın gelecek yıllarda büyüyeceğini ve sektörde kaliteye katkı sağladığını düşünüyoruz" dedi.

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