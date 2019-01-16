Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı

TÜRK şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet Ran, doğumunun 117'nci yılında Buca'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türk ve dünya şiirinin unutulmaz isimlerinden ünlü şair Nazım Hikmet Ran, 117'üncü doğum gününde Buca'da unutulmadı. Buca Belediyesi tarafından Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Nazım Hikmet'in mücadeleyle geçen hayatı ve şiirleri Vedat Araz ve Ergün Yanığ tarafından Bucalılar için okundu. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle Araz ve Yanığ'a piyanoda Sevgi Aytemir eşlik etti.

İZMİR, ()

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