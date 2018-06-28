'Nazım Hikmet' sahnede anıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TİYATRO Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nce (TED-YAR DER) Nazım Hikmet anısına 'Yatar Bursa Kalesinde' adlı eser sahnelendi.

TED-YAR DER'in açık hava tiyatrosunda gerçekleşen 'Yatar Bursa Kalesinde' adlı eseri Adem Atar sahneye uyarladı, İrfan Çetin de yönetti. İki bölümden oluşan okuma tiyatrosunda İrfan Çetin (Nazım Hikmet), Fatma Sönmez (Celile), Ayşin Sümbül Nas (Piraye), İrem Çetin (Samime), Zehra Tuncel Çetinkaya (Münevver), Hatice Aksoy (Sare Teyze), Meleknaz Yüksel (Leyla-Kız Çocuk) rollerinde sahneye çıktı.

Eserde, 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Nazım Hikmet, siyatik ağrılarını tedavi ettirebilmek için kaplıcaları olan Bursa iline nakledilir. Bursa Kalesi, Hikmet'in ikinci hapisliği oluyor. 10 yıl Bursa'da kalan Hikmet, cezaevinde açlık grevine başlar. Bu arada ailesine mektup ve şiirler yazarak yaşadıklarını anlatır. Eşi Piraye ile de ilişkileri yıpranır. Yazışmaları dayı kızı Münevver, kız kardeşi Samiye, Celile ve ailenin küçük kızı arasında geçer. Hikmet'in cezası, uzun süren açlık grevinin ardından sona erer.

İzleyenler oyun sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

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