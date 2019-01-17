Nazım Hikmet Kırklareli’nden anıldı

KIRKLARELİ Belediye Başkanlığı Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet, 117’inci doğum gününde özel bir programda anıldı.

Rektörlük Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin birinci bölümünde Eğitim Sen Kırklareli Şubesi Başkanı Ramazan Özenç’in moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştiren Gazeteci Yazar Emin Karaca ve Tuncer Sümer, Nazım Hikmet’e dair bilinmeyen yönlerini, sanatını, etkilediği toplumsal kesimleri ve hatıraları katılımcılarla paylaştı. Söyleşilerin ardından Grup Gündoğarken sahne aldı. Sevilen parçalarını Kırklarelililerle birlikte seslendiren grup, gecenin anlam ve önemi dolayısıyla Nazım Hikmet’i anlatan parçalarda coşkulu bir performans sahneledi. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider çiçek ve plaket takdim ederek, bu özel ve anlamlı gece için başta Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen olmak üzere, grup müzisyenlerine çok teşekkür etti.