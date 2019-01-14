Nazım Hikmet Karşıyaka'da anılacak

TÜRK ve dünya şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet Ran, doğumunun 117. yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eserleriyle anılacak.

Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi tarafından hazırlanan anma programı, 15 Ocak Salı günü saat 17.00'da, Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, şair Veysel Çolak yönetimindeki Şiir Atölyesi üyeleri tarafından Nazım Hikmet'in şiirleri okunacak. Onursal Müzik Topluluğu müzik dinletisi sunacak. Nazım'ın şiirlerinden bestelenmiş şarkılar seslendirilecek. Aslıhan Tüylüoğlu'nun sunacağı anma programında, şair Cevdet Yüceer de şiir sunumu yapacak. Nazım Hikmet'in yaşamı ve sanatı üzerine bir belgesel gösterimi de gerçekleştirilecek.

İZMİR, ()

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