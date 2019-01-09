Nazım Hikmet doğum gününde düzenlenecek sergiyle anılacak

NİLÜFER Belediyesi, Nazım Hikmet'in doğumunun 117'nci yıl dönümü nedeniyle ‘Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ isimli sergi hazırlıyor. İlçede bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde oluşturulacak olan sergi misafirlerini 15 Ocak’ta ağırlamaya başlayacak.

Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet'in doğumunun 117'inci yıl dönümünde çok özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. ‘Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ isimli sergide, şairin sağlığında 40’a yakın dilde yayımlanmış ve Brezilya’dan, Japonya’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitapları yer alacak. Melih Güneş'in arşivindeki belgelerle koleksiyon değeri taşıyan nesnelerin de yer alacağı sergi, 15 Ocak Salı günü saat 19.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde ziyaretçilere açılacak.

Sergide, Abidin Dino'nun resimleri ve Ara Güler'in, Nazım Hikmet’i Moskova’daki evinde çalışırken çektiği fotoğrafları da izlenime sunulacak. Ayrıca, şairin Moskova’daki evinde bulunan ve 55 yıldır korunan çalışma odasından getirilen kitapları da sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

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