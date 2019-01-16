Nazım Hikmet Bornova’da anıldı

ÜNLÜ şair Nazım Hikmet Ran, 117. doğum gününde İzmir'in Bornova ilçesinde, 'Nazım’ı Anma Gecesi' ile anıldı.

Bornova Belediyesi tarafından Bornova Kültür Merkezi içinde düzenlenen organizasyonda özgün yorumuyla Sema Moritz sahne alırken, sanatçıya piyanoda Cumhur Bakışkan, çelloda da Fazıl Hakan Gürkan eşlik etti. Oyuncu Derya Alabora’nın da güçlü yorumuyla ünlü şairin şiirlerini seslendirdiği gece Bornovalılardan yoğun ilgi gördü. Ek sandalyeler konulan salonda ayakta kalanlar, merdiven aralarına oturdu.

Nazım Hikmet anısına gerçekleşen gecede sahne alan Sema Moritz, ünlü şairin şiirlerinden bestelenen şarkılarla izleyicileri hüzün ve coşku arasında büyülü bir yolculuğa çıkardı. Hikmet'in 'Herkes Gibisin', 'Ceviz Ağacı', 'Tahir ile Zühre', 'Hiroşimalı Küçük Kız' ve 'Varna Türküleri' isimli şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendiren sanatçıya izleyiciler de eşlik etti. Şarkı aralarında da ünlü tiyatro sanatçısı Derya Alabora’nın güçlü sesiye yorumladığı Nazım Hikmet şiirleri büyük beğeni topladı.

İZMİR, ()

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