Nazım Hikmet 117. doğum gününde özel sergiyle anıldı

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSA'da Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet’in doğumunun 117’inci yıl dönümünde, “Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde” isimli sergiyi izlenime açtı. Sergide Nazım’ın 40’a yakın dilde yayımlanmış kitaplarının yanı sıra, koleksiyon değeri taşıyan nesneler de bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet’in doğumunun 117’inci yıl dönümünde özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü M. Melih Güneş’in, tasarımını da Aykut Genç’in yaptığı “Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde” isimli sergi Nazım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açıldı. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının şiir dinletisiyle başlayan açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Vekili ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Nazım Hikmet’in bestekar dostu Arif Milikov’un torunu Amina Milikov ve sanatseverler katıldı.

"SERGİYİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Açılışta konuşan Turgay Erdem, büyük usta Nazım Hikmet’in doğumunun 117. yılında böyle güzel bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Erdem, “Nazım Hikmet 11 yılı aşan sürede demir parmaklıklar arkasında baktığı Bursa’ya şimdi, Moskova’daki çalışma odasında yer alan, değişik dillere çevrili kitapları ve arşiv niteliğindeki objeleriyle geri dönüyor. Tüm sanatseverleri bu anlamlı ve eşsiz sergiyi izlemeye davet ediyorum” dedi.

TEMELLİ OLARAK TÜRKİYE’YE DÖNEN ESERLER

Serginin küratörü M. Melih Güneş de Bursa’da, Nilüfer Belediyesi ile çok önemli bir sergiye imza attıklarını ifade etti. Serginin özelliğine dikkat çeken Güneş “Bu sergideki kitapların çoğu Nazım’ın temelli olarak Türkiye’ye dönmüş eserlerdir. Daha önceki sergilerde kullanılan eserler tekrar Moskova’ya giderdi. Ama artık öyle değil. Türkiye’ye dönmüş eser ve eşyalara ilk ev sahipliği yapan Bursa ve Nilüfer oldu” diye konuştu. Açılışa katılan, Nazım Hikmet’in eseri Ferhat ile Şirin’in bale resitali müziklerini besteleyen Azeri bestekar Arif Milikov’un torunu Amina Milikov da duygusal bir konuşma yaptı. Dedesi Arif Milikov ile Nazım Hikmet’in güçlü dostluk bağına değinen Amina Milikov, imza attıkları eserlerin dünya çapında ses getirdiğini söyledi.

SERGİ 15 MART’A KADAR AÇIK

Sergide, şairin sağlığında 40’a yakın dilde yayımlanmış ve Brezilya’dan Japonya’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitapları yer alıyor. Usta yazarın adını taşıyan Nazım Hikmet Kültürevi’nde 15 Mart’a kadar açık kalacak sergide, küratör M. Melih Güneş’in arşivindeki belgelerle, koleksiyon değeri taşıyan nesneler de bulunuyor. Ayrıca, Nazım Hikmet’in bilinmeyen, Türkiye’deki külliyatında bulunmayan eserleri de bu sergide yer alıyor. Sergide dikkat çekici fotoğraflardan biri de, Ara Güler’in çektiği, Nazım’ın Moskova’daki çalışma odası ve karısı Vera Tulyakova Hikmet’in fotoğrafı. Sergide ayrıca Abidin Dino tarafından Nazım’ın İtalya’da yayımlanmış kitaplarına yönelik yaptığı illüstrasyonların orijinalleri de bulunuyor. Nazım’ın Moskova’daki evinden, 55 yıldır korunan çalışma odasından getirilen kitapları da sergide Bursalılarla buluştu.

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