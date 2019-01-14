Nazım'da 29 yıla muhteşem konser

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (ASMMMO) 29’uncu kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen 'Türk Halk Müziği Korosu Konseri'ne ev sahipliği yaptı.

Şef Canan Başkaya yönetiminde gerçekleştirilen konsere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ve yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Çok sayıda solist ve orkestra sanatçısından oluşan Ankara SMMM Odası Türk Halk Müziği Korosu, 'Yârim Senden Ayrılalı', 'Karadır Kaşların', 'Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Va', 'Erzurum Çarşı Pazar', 'Bingöl Bugün Dumandır' gibi Türk Halk Müziği’nin unutulmaz eserleri seslendirdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni Ankara'ya kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar, "Yıllardır birçok STK, dernek ve odalar bu merkezimizin ev sahipliğinde vatandaşla buluşuyor. İlçe sakinlerimiz, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde, düzenlenen etkinliklere katılarak, kültürle ve sanatla buluşuyor. İlçemize kazandırdığımız eserlerin vatandaşa fayda sağlaması bizi mutlu ediyor. Yenimahalleli her şeyin en iyisine layıktır. Bu düşünceyle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

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