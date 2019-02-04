Nazilli Ziraat Odası'nda Necdet İzgü güven tazeledi

NAZİLLİ Ziraat Odası'nın iki liste ile gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Necdet İzgü, güven tazeleyip, bir dönem daha başkanlığa seçildi.

Nazilli Ziraat Odası Seçiml Olağan Genel Kurulu, Nazilli Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda, mevcut Başkan Necdet İzgü'nün karşısına Birkan Şen rakip olarak çıktı. 81 delegen 80'i sandığa gitti. Kullanılan oyların 53'ünü alan Necdet İzgü, bir dönem daha başkanlığa seçildi. Rakibi Birkan Şen'e ise sandıktan 27 oy çıktı.

üçüncü dönem için başkanlığa seçilen Necdet İzgü, kendisine destek verenlere teşekkür edip, "Bu seçimlerin kazananı çiftçilerimiz oldu. Bizler bölgemizin ve çiftçilerimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Yılmadan, usanmadan çiftçilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü ben de bir çiftçi olduğum için, tüm sorunlarınızi biliyorum. Delegelerimiz ile üyelerimiz ile birlik içerisinde el ele vererek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İzgü başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ali Aslan, Mustafa Özcan, Ahmet Bozdağ, Hakkı Özer, Mesut Baş, Bekir Elvanlı, Şakir Ok, Mehmet Durmaz, Akın Selek, Ömer Torak, İyigün Carlat, Güray küçüksavran, Mehmet Bingül, Şakir Karaerkek, Fehmi Aydoğdu, Hüseyin Ekimci, Mesut Yörükoğlu, Mustafa Güeven, İbrahim Ulu, Muharrem Abalı'dan oluştu.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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