Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve şoförü kazada yaralandı

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki bir yangın ihbarına giderken içinde bulundukları pick-up kamyonet takla atan Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve şoförü Adil Emektar yaralandı.

Bugün saat 13.30 sıramarında Karacasu'nun kırsal Başaran Mahallasi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaniğın ihbarı üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ön inceleme için şoförü Adil Emektar yönetimindeki 09 PT 300 plakalı pick-up kamyonet ile yola çıktı. Kırsal Yenice Mahallesi'ne geldiklerinde yoldaki kasisten kaçmak isteyen Emektar direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyoneüt, savrularak takla attı. Kamyonetin şoförü Emektar ile Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay yaralandı. Emektar ve Karaçay, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrasında durumu ağır olan Karaçay, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emektar'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirimldi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), ()

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