Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.O., R.S., C.O. ve C.G. adlı 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 49 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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