Nazilli'de kırsal mahallelere Türk bayrakları asıldı

AYDIN'ın Nazilli Belediyesi, ilçenin kırsal kesimlerine dev Türk bayrakları astı.

Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kırsal Kavacık, Apaklar, Hisarcık ve Ovacık mahallelerinde, 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrakları göndere çekildi. Başkan Alıcık'a teşekkür eden muhtarlar, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Atalarımızın kanıyla yazılan şanlı tarihimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan dev bayraklarımızı göndere çektik" dedi. Gurur duyduklarını belirten Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde Nazilli Belediye Başkanı adayı da olan Haluk Alıcık, "Çelik halatlı, uçak uyarı sistemli ve rüzgar çarklı şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik. Diğer ülkelere nazaran, bayrağımıza çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlıyız. Ulusumuzun şanlı tarihini, vatan sevgimizin büyüklüğünü ve aziz şehitlerimize duyduğumuz derin sevgi ve minnetin sembolü olan bayrağımızı Nazillimizin dört bir yanında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığını simgeleyen şanlı bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağız" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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