Nazilli'de emniyet, 2 bin kişiye aşure dağıttı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde emniyet güçleri, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme Derneği, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Akgün ile daire müdürleri de Nazilli Belediye Meydanı'ndaki etkinliğe katıldı. Kazan başına geçen Emniyet Müdürü Daşdemir ve Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, vatandaşlara aşure ikram etti. Ayrıca polis maskotu 'Polican' da hayra katılarak, aşure dağıtımında yer aldı. Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu dile getiren Kaymakam Küçük, "Bizim insanlarımız dayanışmayı, kaynaşmayı ve yardımı sever. Böylesi günlerde bu duygularımız daha da güçlenir. Birlik beraberliğimiz sadece Muharrem ayında değil, her zaman olmalıdır" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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