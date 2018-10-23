AKŞEHİR Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen 'Nasreddin Hoca Anma Günleri' kapsamındaki '2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri' başladı.

Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde yapılan bölge finalleri yarışmalarında küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Marmara Bölgesi’nde Nükteciler rumuzuyla yarışan İstanbul Küçükçekmece Dr. İsmet Birgül İlkokulu, Akdeniz Bölgesinde ise Minik Oyuncular rumuzuyla yarışan Isparta Yılmaz Şener İlkokulu bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandılar. Yarışmanın Türkiye Finali ise 26 Ekim Cuma günü Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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