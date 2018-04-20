Narkotim 1 ayda 303 kişiye işlem yaptı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 ayda 173 olayda 304 kişiye işlem yaptı.

15 Mart – 14 Nisan 2018 tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 173 olayda 304 kişiye yasal işlem yaptı. Haklarında işlem yapılan kişilerden 11’i adli kontrol neticesi serbest kalırken, 36’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı. Zanlılardan 12’si ifadelerinden sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 12’si tutuklandı. Yapılan operasyonlarda, 108,73 gram kubar esrar, 0,89 gram toz esrar, (3 bin 93,28 gram eroin, bin 565,73 gram metamfetamin, 699,37 gram bonzai ve bin 753 adet extacy hap ele geçirildi.