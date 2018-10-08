Narkotik Eğitim Tırı İzmir'de

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İzmir'e geldi. 8 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca Konak Meydanı'nda bulunacak tırda, madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama bulunuyor.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, çıktığı yolculuk kapsamında İzmir'e getirildi. Uyuşturucu madde kullanıcılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama aracılığıyla anlatıldığı tırda, madde kullanımının önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Konak Meydanı'nda 7 gün boyunca kalacak olan tır, İzmir'den sonra Muğla'ya hareket edecek. Tırda madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitiren ünlüler, uyuşturucu maddelerin içindeki kimyasallar, madde kullanımına bağlı vücuttaki değişimler ve ebeveynler için madde kullanımını belirtilerinin yer aldığı uygulamalar bulunuyor. Aynı zamanda, tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği uyarıcı nitelikte yazılar bulunuyor. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim tırını, günde binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

MADDE KULLANIMININ GÜVENLİ BİR DOZU YOK

Narkotik Eğitim Tırı'nın 2015 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Görevlisi Kazım Gülen, "Bir hafta süreyle farklı meydanlarda etkinlikler yapacağız. Tırda, uyuşturucu maddelerin insanlara fiziksel, ruhsal ne gibi zararlar verdiği, yüzdeki değişimlerin ne olduğu, yıllar içerisinde kalpte, organlarda ne gibi değişimler olduğu ile ilgili uygulama ekranları bulunuyor. Dokunmatik 12 ekranda 30 farklı uygulama var. Bağımlılık tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır. İnsanlar bu sürece girdikleri zaman, ilk kullanımda bile bağımlılık sürecine başlamış oluyorlar. Yani uyuşturucu madde kullanımının güvenli bir dozu yok. Bunun için de, önleyici talep azaltım çalışmaları yapılan operasyonlar kadar önemli. Bu tır, talep azaltım çalışmaları kapsamında yapılan projelerden biri. Tır, İzmir'de 8 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün kalacak. İzmir'den sonra Muğla'ya hareket edecek. Şu anda İzmir halkının ilgisi beklentinin üzerinde. Her yaş grubundan insanlar geliyor. Günde ortalama bin kişinin katılım göstermesini bekliyoruz. İnsanlar bilinçli bir şekilde yaklaşıyorlar. Vatandaşa, bildikleri yanlışların doğrusunu öğretiyoruz" dedi.

Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN/İZMİR,()

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