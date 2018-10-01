Narkotik Eğitim TIR'ı Manisa'da

MANİSA'da "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında vatandaşları narkotik suçlar ve uyuşturucu madde ile mücadele konusunda 'Narkotik Eğitim TIR'ında bilgiler verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında tasarladığı "Narkotik Eğitim TIR'ının bu seferki durağı Manisa oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan eğitim TIR'ında Manisalılar uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirildi. TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri Manisalılar'a anlatıldı. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. Narkotik TIR'ın 7 Ekim Pazar gününe kadar Manisa'da kalacağı ve özellikle gençlerin ulaşabileceği yerlerde park edilerek bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

Cemil SEVAL / MANiSA, ()-

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