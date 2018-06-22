Murat KÜÇÜK/BOLU,() - Bolu'da, 93 polisin katımıyla 'Narko-Sokak' uygulaması gerçekleştirilirken, herhangi bir suça rastlanmadı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Narko-Sokak' uygulaması yaptı. Ekipler, parklarda, şüpheli görülen şahıslar üzerinde, metruk binalarda ve sokak, umuma açık yerlerde arama yaptı. İlçe Emniyet Amirlikleri ve Müdürlükleri personelinin de katılımıyla toplam 93 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 632 kişi kimlikleri ve 111 aracın evrakları kontrol edildi. 19 iş yeri ve 17 metruk bina ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada herhangi bir suça rastlanmadı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 14:36