Narenciye, Yaş Sebze ve Meyve Sektörleri ATB’de buluştu

ADANA Ticaret Borsası’nca düzenlenen ‘Narenciye, Yaş Sebze ve Meyve Sektör Toplantısı’nda ‘Üretim ve mücadele’, ‘Hasat ve depolama’ ve ‘Pazarlama’ konuları masaya yatırılarak çözüm önerileri ele alındı.

Moderatörlüğünü ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Okan Özkaya’nın yaptığı toplantıya Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Çiftçiler Birliği, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği, Sulama Birliği, Seyhan ve Yüreğir Ziraat Oda Başkan ve üyeleri, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış, Genel Sekreter T. Gökhan Öztürk ile ATB yönetim, meclis ve borsa üyelerinin yanı sıra Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri katıldı.

BİLGİÇ:TESPİTLERİMİZİ ÇÖZÜM OLABİLECEK İLGİLİ YERE GÖTÜRMELİYİZ

Narenciye, Yaş Sebze ve Meyve Sektörleri ile ilgili sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantının açılışında yeni yapılan ATB’nin Elektronik Satış Salonu, Laboratuvarlar, Tüccar Ofisleri ve Lisanslı Depolar hakkında kısa bilgi veren Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, "Ticaret Borsalarının asıl amacı alıcı ve satıcıyı modern tesislerde buluşturmaktır. Bu konuda Adana çok gerilerde kalmıştı. Bu başlangıçla bunu da aşmış olduk. 50 bin tonluk Lisanslı Depoculuğa da başlamış bulunuyoruz. Şu an buday ve mısırla depolarımız doldu. Lisanslı depolardaki ürünlerde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşuyor. Bu ELÜS’ler ATB Platformunda işlem görüyor. Yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senetleri ne manaya geliyorsa, ELÜS’lerde aynı manaya geliyor. Bugün bölgemizde her geçen gün gelişme kaydeden narenciyenin sıkıntılarını görüyoruz. Bu konuda nerelerde eksikler var? Bizler bunun neresindeyiz ve neler yapabiliriz? Bunları hep birlikte masaya yatırmak, konuşmak istedik. Tespitlerimizi tek ses olarak çözüm olabilecek ilgili yere götürmek istiyoruz" diye konuşan Başkan Bilgiç, yıllara göre narenciye, yaş meyve ve sebze tescil, üretim ve ihracaat rakamları hakkında bilgi aktardı.

TEKİN:AMACIMIZ ÜRETİCİNİN MEMNUNİYETİ

Her sektörde olduğu gibi tarımda da risklerin olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her sektörün kendine göre riskleri var. Ana sorunlarımız dünya ne istiyor? Biz ne üretiyoruz? Ne kadar üretebiliyoruz? Ne kadarını pazarlıyabiliyoruz? Çiftçi çok üretirse kazanamıyor. Az üretirse elde kalmıyor. Tüm bunlar sizler gibi bizleride rahatsız ediyor. Bütün bunları raporlar halinde bakanlığımıza iletiyoruz. Buraya gelen Genel Müdürlerimize içinde bulunduğumuz durumu açık şekilde ifade ediyoruz. Amacımız çiftçinin, üreticinin eline geçen paranın, kazancın arttırılması yönündedir. Domatesin bugün fiyat açısından yüksek bir seyri var. Bunun önüne geçebilmek için planlı üretim ve planlı pazarlama yapılmalıdır. Bu sağlanmadığı sürece inişli çıkışlı durumlar kaçınılmaz olur. Planlı üretim ve pazarlama yapacağımız yerler işte borsalarımızdır. Adana da hangi çeşit ve ne kadar narenciye, yaş sebze ve meyve üretilecek bulunduğumuz bu mekanda Adana Ticaret Borsasında konuşulmalıdır."

EKİZ: ZAMANLAMASI MÜKEMMEL BİR TOPLANTI

Üretilen narenciye, yaş sebze ve meyve’nin ticarete konu olduktan sonraki sürecinden bahseden Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, 5957 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerinde yaş sebze, meyve ticareti ile uğraşan meslek mensuplarının bildirim yükümlülükleri olduğunu söyledi. Hal Kayıt Sistemi’nin bakanlık bünyesinde kurulan yaş sebze meyve ticaretinin takibi amacıyla kullanılan elektronik bir sistem olduğunuda ifade eden Ekiz, "Bildirim miktarı üzerinden hal içinde faaliyet gösterenlerden yüzde 1 ve hal dışında faaliyet gösterenlerden yüzde 2 oranında vergi alınır. Bunun iki istisnası vardır. Bunlar üreticiler ve ihracatçılardır. Devletimiz üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla Hal Kayıt Sistemi üzerinden ihracatçılardan herhangi bir vergi kesintisi yapmamaktadır"dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Okan Özkaya moderatörlüğünde Prof. Dr. Serdar Satar, Prof. Dr. Faruk Emeksiz ve Prof. Dr. Süha Berberoğlu’nun bilgilendirmesi sonrası narenciye, yaş sebze ve meyve üretiminde, pazarlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında katılımcı sektör paydaşlarınca fikir alış verişinde bulunuldu.

