ADANA'nın Sarıçam Belediyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şubesi ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen "Narenciye Ürünleri İşlenmesi ve Satış Eğitimi" kursu başladı.Belediye Başkanı Bilal Uludağ, birçok alanda olduğu gibi kadın haklarına ve istihdamına önem veren, bu konuda proje üreten bir kurum olduklarını vurguladı. Bilal Uludağ, “ Kadınlarımızın ekonomik hayata katılmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları, mesleki kapasitelerinin artırılması ve nitelikli iş gücüne dönüştürülmesi için çeşitli kurslar verdik, vermeye devam ediyoruz” dedi.Belediye Meclis salonunda açılışı yapılan ve 25 kadının katılımı ile başlayan kursun 22 Şubat’a kadar devam edeceğini anlatan Sarıçam Belediye Başkanı Başkan Bilal Uludağ, kursun her gün saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında verileceğini söyledi. Uludağ, “Bir kentte, kadınlar yaşamın içerisinde olduklarında daha demokratik, daha naif bir yaşam olur. Çünkü şunu biliyoruz ki, kadınlarımızı ne kadar güçlendirirsek, yarınlarımız da o kadar güçlü olacaktır. Bu anlamda geçmişte de KOSGEB işbirliği ile kadınlara özel kurslar dü­zenledik. 405 kadın girişimcinin katılımı ile bir kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Verilen KOSGEB kursları ile 177 kadınımıza, Sarıçam İstihdam Merkezi (SİMER) kanalı ile ise 996 kadınımıza iş imkanı sağladık” diye konuştu.

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