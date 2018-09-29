'Narenciye' arazinin devri iddiası

ANTALYA, () - ANTALYA Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesindeki 'narenciye' arazisinin bir vakfa devredildiği iddialarına ilişkin, "Taşınmazın şu anki kullanıcısı olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) adına herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" diye açıklama yaptı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar yaptığı yazılı açıklamada, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, "Narenciye arazisinin sessiz sedasız bir vakfa devredildiği ve bunun doğru olması halinde Antalya'ya büyük bir ihanet olacağı" yönündeki açıklamalarının basında yer aldığını belirtti.

Coşar açıklamasında, Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde 203 bin 713 metrekare yüzölçümlü 447 ada 4 parsel sayılı 'Narenciye' diye bilinen taşınmazın, arşiv ve tapu araştırmalarında, esas sahibi olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen Hamidiye Vakfı adına 7 Haziran 2018'de tescil edildiğini vurguladı.

Hüseyin Coşar, açıklamada, taşınmazın hangi yasa maddesine göre tescil edildiğinin tapu kayıtlarına işlendiğinin kaydedildiğini hatırlatarak, şu bilgilere yer verdi:

"Genel Müdürlüğümüzce, taşınmazın şu anki kullanıcısı olan BATEM adına herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bilindiği üzere Türkiye'nin en köklü ve büyük kurumlarından biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve bugün yöneticileri hayatta kalmayan vakıfları temsil ve idare etmekte ve bu vakıflar adına hizmetlerini sürdürmektedir. Bu tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirledikleri amaçlar doğrultusunda öğrencilere burs vermekte, muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda yardımı yapmakta, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki binlerce yıllık vakıf eserlerin onarımını gerçekleştirmektedir."

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