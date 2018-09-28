Namaz sonrasında aşure dağıtıldı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrasında cemaate aşure dağıtıldı.

Cami Yaptırma Derneği tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımına, Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile vatandaşlar katıldı. Vali Şıldak ve protokol üyeleri cuma namazından çıkan vatandaşlara aşure dağıttı.

Daha sonra Cami Yaptırma Derneği Başkanı Ahmet İldeş, caminin eğitim salonunda Vali Şıldak ve protokol üyelerine caminin yapım aşamaları hakkında bilgi verdi.

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