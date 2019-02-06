Naldökenli gençler tiyatro sahnesinden mesaj verecek

İZMİR'in Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde yaşları 14 ile 23 arasında değişen 12 öğrenci, kurdukları tiyatro grubunun ilk oyununu 9 Şubat'ta sahneleyecek. Tiyatro gönüllüsü gençler 'Kıyam' adlı oyun ile kadın ve çocuk istismarına karşı uyanışı başlatmayı istiyor.

Bornova'nın, yaklaşık 9 bin nüfusa sahip Naldöken Mahallesi'ni tiyatro heyecanı sardı. Naldöken'de yaşayan gençler kurdukları amatör tiyatro topluluğunun ilk gösterisine hazırlanıyor. Naldöken'de yaşayan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden tiyatro gönüllüsü gençleri bir araya getiren yönetmen ve oyuncu Deniz Macık (40), 6 ay süresince gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi. Çoğunluğu hiçbir sahne tecrübesi olmayan gençlerin tiyatro için buluştuğunu belirten Macık, "Hepimiz bu köyün yerlisiyiz. Benim tiyatroya ilgim devlet tiyatrosunda aldığım ufak bir rol ile başlamıştı. Sahne tozunu yuttuktan sonra tiyatrodan kopamadım. Biz gençlerin kötü alışkanlıklara kolayca kapıldığı günümüzde madalyonun diğer yüzünü göstermek istiyoruz. 12 kişiden oluşan grubumuzda en küçüğümüz 14, en büyüğümüz ise 23 yaşında. 6 aydır beraberiz. İlk oyunumuzu sergileyeceğiz" dedi. 9 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk oyunları 'Kıyam'ı sahneleyeceklerini ifade eden Macık, oyunda Nazım Hikmet'in iki şiirinin de seslendirileceğini söyledi. Macık, "Şiirsel bir oyun sahnelemek istedik. Nazım Hikmet'in iki şiiri ile birlikte kadın ve çocuk istismarına karşı bir seslenişte bulunacağız. Oyunu ben yazdım, adından da anlaşılacağı gibi bu konuda bir uyanış başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

TİYATRO İÇİN DESTEK

Grup üyeleri arasında farklı bir dayanışmanın da olduğunu anlatan Deniz Macık, hem okula gidip hem tiyatroya zaman ayıran öğrencilerin dersleri konusunda birbirine yardımcı olduklarını söyledi. Tiyatroda kalıcı olmak için destek beklediklerini dile getiren Macık şöyle konuştu:

"İlk dönem boyunca tiyatro çalışmalarından kalan zamanlarda bir etüt çalışması yaptık. Matematiği iyi olanlar diğer arkadaşlarına yardımcı oldu. Bademler köy tiyatrosu ile çalışmalara başladık. Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi köy ve mahalle tiyatroları festivaline katılacağız. Kıyam oyununun provaları için haftanın 3 günü Altındağ'a geldik. Bornova Belediyesi bize Altındağ Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nu tahsis etti. Ancak salonumuzun ışık ve ses düzeni maalesef yetersiz. Çok soğuk ve perdeleri yırtık bir salonda çalıştık. Maalesef bu salon büyük bir tiyatro sanatçısının ismine yakışmıyor. Tiyatroda hedeflerimiz büyük, kadromuzu 50-60'a çıkarıp 2-3 oyun çalışmak istiyoruz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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