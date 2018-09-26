Nakliye firmasını dolandırmaya çalıştığı iddia edilen 4 şüpheli adliyede

BOLU'da, sahte isim, plaka, sürücü belgesi, sevk irsaliyeleri ve faturalarla nakliye firmasını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan O.C.K ve ona yardım ettiği iddia edilen E.P., S.B.K. ve A.Ç. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, önceki gün bir nakliye firmasına yük taşımak için gelen ve ismini B.S.K. olarak tanıtan kişiden şüphelenen nakliye firması yetkilileri durumu jandarmaya haber verdi. Firmaya gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kendisini B.S.K. olarak tanıtan kişinin üzerinde Ş.G. adına düzenlenmiş sürücü belgesi, sahte sevk irsaliyeleri ve sahte faturalar bulundu. Gerçek ismi O.C.K. olduğu öğrenilen dolandırıcı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında sahte plaka, sahte sürücü belgesi, sahte sevk irsaliyeleri ve sahte faturalarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen O.C.K. ile birlikte ona yardım ettiği iddia edilen E.P., S.B.K. ve A.Ç. de gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.