MYO'da mantar üretimi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - TÜRKİYE'nin kültür mantarı deposu Korkuteli'nde, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Bölümü'nde eğitim amacıyla açılan uygulama odasında ilk ürün alındı.

Türkiye kültür mantarının yüzde 60'nı karşılayan Korkuteli'nde, MYO Mantarcılık Bölümü'ndeki uygulama odasında ilk ürün elde edildi. MYO Müdür Yardımcısı Hasan Özmen, "Uygulama amaçlı açmış olduğumuz mantar üretim odasında ilk ürünleri topladık. İlçemiz, ülkemiz kültür mantarının tek başına yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor. Biz de MYO olarak bu bağlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Elde edilen mantarı yüksekokul ve kampüsteki personele dağıttık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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