Müzik susmuyor, alışveriş devam ediyor

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki TerraCity Alışveriş Merkezi'nde geleneksel hale gelen kültür ve sanat buluşmaları, 'TerraCity'de Müzik Var' sloganı ile şubat ayının sonuna kadar devam edecek.

Düzenlediği birbirinden eğlenceli, renkli ve yaşama dair kültür-sanat etkinlikleri ile alışveriş tutkunlarının keyifli zaman geçirmelerini sağlayan AVM, 'TerraCity'de Müzik Var' sloganıyla düzenlediği 'canlı müzik' dinletilerini sürdürüyor.

Piyano, keman, viyolonsel ve yan flüt sanatçılarından oluşan 5 kişilik TerraCity Orkestrası, her perşembe saat 18.00-19.30 arasında alışveriş merkezi ziyaretçilerine müzik dolu 1,5 saat yaşatıyor.

Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği dinletilerde, vatandaşlar da alkışlarla müziğe eşlik ediyor. Orkestra tarafından, Çigan müziğinden operaya, klasik müzikten günümüzün sevilen pop şarkılarına kadar her yaşa ve zevke hitap eden eserler seslendiriliyor.

Alışveriş tutkunlarının keyifli zaman geçirmesi için gerçekleştirilen etkinlikler, şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

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