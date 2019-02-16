Müzik Festivali’ne 300 bin TL’lik destek

MERSİN, () – MERSİN’de bu yıl 18’ncisi yapılacak olan Uluslararası Müzik Festivali’ne Büyükşehir Belediyesi 300 bin TL destek verme kararı aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nın 2’nci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 2 ve komisyon raporlarına ait 31 olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü. Mecliste Tarsus ilçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada 423 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile mahalleye yapılması istenen akaryakıt ve servis istasyonu teklifi gündeme alınmadı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 18’nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 300 bin TL’lik desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2019 mali yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi ile ilgi karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Gülnar İlçesi, Yanışlı Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğü’nden yol izni sahası oluru alınarak açılan yola ‘Gülnar Hatun Caddesi’ isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Erdemli, Yenişehir, Toroslar, Aydıncık, Çamlıyayla, Akdeniz, Anamur, Mezitli, Tarsus, Silifke ve Bozyazı Belediyesi sınırları içerisinde otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

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