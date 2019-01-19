Müzik eşliğinde çay keyfi yaşıyorlar

ADIYAMAN'da bir çay ocağında müşteriler çaylarını bağlama ve söylenen türküler eşliğinde yudumluyor.

Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay evinde müşteriler, sazlı sözü türküler eşliğinde çaylarını yudumluyor.

Bağlama ustalarının buluşma noktası haline gelen çay ocağı türkü dinlemek isteyenler çaylarını yudumlarken yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ediyorlar.

Yerel sanatçılara destek olmak amacıyla toplandıklarını belirten işyeri sahibi Tahir Uçaner,"Buraya müzik sever aşıklar güzel insanlarımız gelip burada çalıp söylüyorlar. Buda bizim hoşumuza gidiyor, burayı duyan arkadaşlar geliyor. Ağabeylerimizden Allah razı olsun bizleri kırmayıp haftanın belirli günlerinde şarkılar türküler söylüyorlar çaylarını içiyorlar. Burayı özellikle bu şekilde olmasının sebebi insanlarımız müzikle iç içe olsunlar yerel sanatçılarımıza destek olmak için bizde müşterimizde çok memnunlar"dedi.

25 yıldır amatör olarak ses sanatçılığı yapan Rıfat Akay, ise"10 yıl önce açtığı çay ocağında müşterilerine seslendirdiği türküler eşliğinde çay ikramında bulunuyor.

Klasik sohbetin yerini müzik ile değiştirdiklerini belirten Rıfat Akay,"Burada bütün müziksever arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Hem müzik yapıyoruz, hem müşterilerimize canlı müzik eşliğinde çaylarını yudumlamalarını tavsiye ediyoruz. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum, buraya bazen yerel profesyonel arkadaşlarımız geliyor müzik yapıyoruz dostlarımızla bir araya geliyoruz. Özellikle burada sohbet dışında müzik ön planda burada hem Adıyaman'ın tanıtımı oluyor hem de buraya gelen yabancılar için değişiklik oluyor buraya gelip görenler için onlarında çok hoşlarına gidiyor ortamımız burada bulunmaktan memnun kalıyorlar. Özellikle çay evimize yerel sanatçılarımız daha çok geliyor."şeklinde konuştu

Sanatçı arkadaşları ile müzik yaptıklarını belirten müşterilerden Bayram Karataş ise şöyle konuştu:

"Burada müzik yapıyoruz, sanatçı arkadaşlarımız geliyor dinleyenler gerek çalanlar yanı burası müzik sevenlerin yeri bizler müzik aşığı olan kişileriz.Burası tek bir çay ocağı değil,aynı zamanda müzik sevenlerin buluştuğu bir yer burada bileğine güvenen gelip sazı çalıyor burada her ilden her kesimden gelen var çay ocağımıza çok memnun oluyorlar.Bir gelen diyor Adıyaman'da böyle bir şey varmış diyorlar. Burada sanat müziği, halk müziği söyleniliyor. Bestekarlar geliyor buraya burada değişik sesler yetenekler çıkıyor. Gelmek isteyen sesine, sazına güvenen arkadaşlar buraya gelebilirler."

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