Müzik dünyasından ŞSM’ye tam not

GAZİANTEP’te faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının dernek yöneticileri ve koro şefleri yapımı tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi’ni gezdiler. Dernek yöneticileri ile koro şefleri, projenin hayata geçirilmesini sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına yeni bir renk katacak Şehitkamil Sanat Merkezi’nin (ŞSM) yapımı tamamlandı ve önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulacak. Toplam 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilen Şehitkamil Sanat Merkezi’nin içerisinde; 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, kütüphane, yönetim ofisleri ile kafeterya bulunuyor.

Tamamlanan ŞSM’nin son konukları Gaziantep’teki Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının dernek yöneticileri ve koro şefleri oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu beraberinde ŞSM’yi gezen müzik insanları, yapıyı çok beğendiklerini ifade ettiler. Programa; Suzidil Klasik Türk Sanat Musikisi Korosu, İl Kültür Turizm Musiki Korosu, Gaziantep Kültür ve Turizm Derneği TSM, Ruhnevaz Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Korusu, Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu, Hüsn-ü Seda Topluluğu, Ahmet Güneş THM Korosu, Gazişehir Türk Sanat Müziği Korosu temsilcileri katıldı.

'ÇOK ETKİLENDİM'

ŞSM’yi ‘mükemmel’ olarak nitelendiren Gaziantep Kültür Turizm Derneği Başkanı Erkan Özsavaş, şunları dedi:

"Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Gaziantep’e kazandırdığı bu mükemmel sanat merkezini gezme fırsatı bulduk. Hakikaten yapımından tutun da ilerleyen zamanda yapılacak bütün etkinlikler için çok güzel bir mekan olmuş. Şehir merkezinde olması, ulaşımın kolay olması mutluluk verici. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Gaziantep; çok eski bir şehir. Dolayısıyla müzik ve sanatla ilgili örnek teşkil eden bir yer. Bu sanat merkezi de hem gençlere örnek olacak bir yer hem de geçmişten geleceğe bir aktarım mekanı olacak. Ben gerçekten çok etkilendim. Birçok şehir gezdim, bu kadar etkili bir yer görmedim. Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ümit ediyorum ki bizler de burada güzel etkinlikler yaparak, Gaziantep halkının sanatla buluşmasını sağlayacağız. Ben tekrar başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ŞSM’NİN BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM

Amaçlarının gençlere Türk müziğini sevdirmek olduğunu dile getiren Zeugma Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Akif Ciğerli, ŞSM’nin hedeflerine ulaşmalarına önemli bir katkı sunacağını kaydetti. Korosu Şefi Ciğerli, şunları söyledi:

"Gaziantep’imize böylesine değerli bir hizmeti sunan Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nu canı yürekten tebrik ediyorum. ŞSM’de gerçekten çok şey düşünülmüş, çok incelikleri var. İnşallah Gaziantep’te Türk musikisinin ve diğer sanatsal branşlarda da tüm gelişmelere burada katkı sağlanır. Şehitkamil Sanat Merkezi’nin bir özelliği de gençlere göre tasarlanmış olması. Bizim de amacımız zaten Türk müziğini gençlere sevdirmek ve gençlere bu konuda hem çalışma bakımından hem de eğitim bakımından böylesine güzel alanları sunmak. Ben Şehitkamil Sanat Merkezi’nin büyük katkılar sağlayacağına şimdiden inanıyorum. Bu bakımdan Şehitkamil Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum."

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