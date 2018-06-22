Müziğin Altın Çocuğu

İzmir'de yaşayan ve müziğe olan büyük yeteneği ve ilgisi sayesinde 5 yaşında piyano ile tanışan 9 yaşındaki Çınara Manaflı, her yıl yaşının üzerinde performanslar göstererek uluslararası başarılara imza atıyor. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Manaflı, son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması'nda 9-11 yaş kategorisinde birinci oldu.

Piyanist annesi ve kemancı babasının desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından organize edilen ve İtalya'nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci olan Çınara Manaflı, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano'da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışması'nda ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik, 2017 Almanya'da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik alan Çınara, geçen yıl ise çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.

CHOPİN HAYRANI

Her gün en az iki saatini piyano eğitimine harcadığını ve piyanist-besteci Chopin hayranı olduğunu anlatan müziğin genç yeteneği Çınara Manaflı, geçen mayıs ayında da Milano'da 'Festival Piano Talents' orkestrası eşliğinde sahne almanın gururunu yaşadığını söyledi.Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni'nin öğrencisi olan Manaflı, "Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 10:22