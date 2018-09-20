‘Müzedeyim’ dediler, Başkan’la buluştular

BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘müzeni seç tarihi keşfet’ sloganıyla düzenlenen yarışmaya #bursamüzedeyim etiketiyle katılan talihli 6 müze dostu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında #bursamüzedeyim etiketi ile gerçekleştirilen Instagram yarışmasının talihlileri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeleri ziyaret edip, orada çektikleri fotoğrafları #bursamüzedeyim etiketiyle paylaşan 150’den fazla müze dostu arasında yapılan kura çekiminde Arzu Özel, Ertan Kale, Yasemin Dinçer, Ezgi Köse, Gürdal Gündüz ve Hasan Koyuncu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile keyifli bir sohbet yapma imkanı buldu. Başkan Aktaş, talihli müze dostları ile Gönül Dostları Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Yemekte konuşan Başkan Aktaş, müzelerin kentlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Toplumun tarihi dokusu ve kültürel mirasın yansıtılması açısından müzelerin tam bir vitrin olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Çocuklarımızı kültürüne ve tarihine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeliyiz ve sadece öğretmenler değil tüm eğitime destek veren kurumlardan Bursa’nın müzelerine sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi. Bursa’daki müzelerin tanıtımı açısından sürekli farklı organizasyonlara imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu yarışmaya gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu etti. Müzelerin tanınırlığını artırmak adına bu tür yarışmalarımız devam edecek. Yarışmaya katılan herkese, Bursa’nın tanıtımına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik’in de katıldığı renkli buluşmada Başkan Aktaş, konuklarına Tekstil Sanayi Müzesi’nde üretilen çantaların da aralarında bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.