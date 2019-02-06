Müzede 'göç' sergisi

BURSA Göç Tarihi Müzesi’nde izlenime sunulan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya bir göç hikâyesi’ fotoğraf sergisi 60’lı yıllarda göçlerde yaşanan sıkıntıları gözler önüne seriyor.

Dünya Göçmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya; bir göç hikâyesi’ isimli fotoğraf sergisi, duygusal içeriği ve dramatik senaryosu ile müze dostlarından tam not aldı. Avrupa’ya işçi olarak giden gurbetçilerin hikâyelerinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, yurtdışındaki Türklerin göç serüvenine ışık tutuyor.

Yazar-Editör Gökhan Duman’ın kreatörlüğünü gerçekleştirdiği sergide gurbetçi işlerin 1960’lı yıllarda başlayan Avrupa’ya göçü, bu göç sırasında ve sonrasında yaşanan hasret, hüzün ve umudun harmanlandığı yaşam kurgusu, çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriliyor. Sergide teşhir edilen fotoğrafların hikâyelerine de yer veriliyor. Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesindeki işçi Türklerin yaşadığı zorlukların ve umutlarının duygusal bir dille anlatıldığı sergide fotoğraf ve hikâyelerin yanı sıra dönem koşullarını gösteren gazete kupürleri de mevcut.

Göç Tarihi Müzesi galeri alanında izlenime sunulan sergi, 28 Şubat 2019 tarihine kadar görülebilir.

FOTOĞRAFLI