ADANA Müze Müdürlüğü ve Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneğince ortaklaşa yürütülen eğitim projesi kapsamında hazırlanan 'Müzede Geleneksel Dokunuşlar' sergisi açıldı.Serginin açılışını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 7-15 yaş arası çocuklar, Down sendromlu vatandaşlar ve Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği üyelerince hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi. Sergide yer alan birbirinden güzel eserleri inceleyen Vali Demirtaş, 'Çocuk Gözünden Vali' temasıyla kendisini resmeden Şehit Tolga Özdinç İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Döndü Naz Bozan ile sohbet etti. Vali Demirtaş, ebru, kumaş baskı, dokuma, kağıt telkari, deri işleme, minyatür, mozaik gibi el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında bu gibi etkinliklerin çok önemli olduğuna değindi.

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