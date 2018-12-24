Müze tartışması sürüyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Arkeoloji Müzesi'nin Expo 2016 alanına taşınması önerisine ilişkin tartışma sürüyor. Önerinin sahibi Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, Expo önerisinde ısrarcı olduğunu belirterek, “Şehir müzesi olarak kalsın ama Antalya'nın gerçek müzesi Expo'da büyük bir alanda Antalya'nın tarihine yakışır bir müze yapılmasını şimdi de ifade ediyorum" dedi. ATSO Başkanı Davut Çetin ise "Kentin müzesi, kent merkezinde kalmalı. Mimari harikası yeni bir müze binası, yan tarafındaki Karayolları'na ait 40 dönümlük alan da dahil edilerek, şu anki yerinde inşa edilmeli" dedi.

Antalya Müzesi'nin EXPO alanına taşınmasının gündeme gelmesinin ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) gibi kentin önde gelen iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri, Kaleiçi'nde yaptıkları toplantı sonrasında Antalya Müzesi'nin mevcut yerinde yeniden yapılması, Expo alanına taşınmaması konularını içeren bir öneri açıkladı. Müzenin Expo 2016 alanına taşınmaması için de change.org.tr üzerinden imza kampanyası başlatıldı. İnternet ortamında devam eden imza kampanyasına şimdiye kadar 1700'ün üzerinde kişi destek verdi.

MÜZEYİ 140 BİN KİŞİ ZİYARET ETMİŞ

Müzenin Expo 2016 alanına taşınma önerisinin sahibi Atay Uslu, imza kampanyasını değerlendirdi. Müzenin Expo alanına taşınma önerisini yaklaşık 8 ay önce dile getirdiğini hatırlatan Atay Uslu, müzenin Expo'ya taşınmasıyla hem müzenin hem de Expo alanının işlevsel hale geleceğini söyledi. Antalya'nın tarihi eser potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu kaydeden Uslu, "Orada bir müzemiz var ve bu yıl 140 bin ziyaretçi gelmiş. Antalya'ya gelen turist sayısı yerli 15 milyon, yabancı 14-15 milyon. 30 milyona yakın turistin geldiği bir şehirde, muazzam ve dünyaca ünlü eserlerin, yurtdışından kaçırılmış ve geri getirilmiş eserlerin bulunduğu bir müzeyi 140 bin kişi ziyaret ediyor. Neden, bir kere müzeyi tanıtamamışız. İki, altyapısı yeterli değil. Bu müzenin en az 5 milyon ziyaretçisinin olması gerekiyor. 5 milyon ziyaretçinin olabilmesi için daha muazzam bir alanda müzenin yapılması gerekiyor. Otoparkın olduğu, otobüslerin yanaşabildiği, ulaşımının kolay olduğu bir müzeye ihtiyaç var" diye konuştu.

'ŞEHİR MÜZESİ OLARAK KALSIN'

Pamfilya, Likya, Roma, Selçuklu, Osmanlı, hepsinin ayrı birer müze olarak Expo'da değerlendirilebileceğini kaydeden Uslu, "Expo'da daha muazzam müze yapalım. Bunun yanında botanik, resim gibi diğer müzelerin de olduğu bir ada olsun. Mevcut müze ise belli eserlerle bir şehir müzesi olarak kalsın. Burayı büyütürsek 5 milyon kişinin oraya girme ihtimalini de göremiyorum. Lojistik ve teknik olarak bir kere orası kaldırmaz. Yalnızca Londra'da ziyaretçi sayısı milyonu geçen 7 müze var. 8-9 müzenin ziyaretçi sayısı milyonların üzerinde. Eski müzenin yerine AVM yapılması ya da başka bir amaçla kullanılmasına karşıyım. Oraya başka bir şey yaparlarsa ona da karşıyım. Şehir müzesi olarak kalsın ama Antalya'nın gerçek müzesi Expo'da büyük bir alanda olsun. Antalya'nın tarihine yakışır bir müze yapılmasını o zaman ifade ettim, şimdi de ifade ediyorum. Tabi kamuoyunda bunu konuşuruz ve en idealine ulaşırız" dedi.

'MİMARİ HARİKASI YENİ MÜZE BİNASI YAPILMALI'

ATSO Başkanı Davut Çetin, Expo 2016 alanının ne yapılacağına dair sürekli bir tartışmanın söz konusu olduğunu belirterek, "Bu tartışmaya, Antalya Müzesi'nin taşınması dahil ediliyor. Kentin müzesi, kent merkezinde kalmalı. Mimari harikası yeni bir müze binası, yan tarafındaki Karayolları'na ait 40 dönümlük alan da dahil edilerek, şu anki yerinde inşa edilmeli. Turistler sadece eserleri değil, aynı zamanda binayı da görmek için gelmeli. Dünyanın bütün turizm kentlerinde müzeler kent merkezindedir. Antalya Müzesi dünyanın en zengin müzesi ve eserlerin sadece yüzde 20'si sergilenmekte. Yüzde 80'i depolarda. Yerinde, turist çekecek bir müze istiyoruz. Kent dışında olursa ziyaretçi kaybederiz" diye konuştu.

ŞEHRİN MERKEZİNDE OLMALI

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Kaleiçi'nde yapılan toplantıya birçok sivil toplum örgütünün destek verdiğini söyledi. Müzenin Expo 2016 alanına taşınması düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu savunan Gül Ege, “Çünkü müzeler her zaman şehrin merkezinde olmalı. Bütün katılımcılar da bu görüşü paylaştı. Karayollarının arazisinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçmesi ve müzenin devamı ve görsel anlamda da güzel bir mimariyle yeni bir müzenin, eski müzenin de renove edilmesi ve bu süreçte müzenin hiç kapanmamasının da sağlanacak şekilde projenin uygulanması gerekiyor. Buradaki mottomuz Antalya'nın bir gün dahi müzesiz kalmaması. Bunun için de bir kampanya başlatıldı ve ATAV olarak biz de destek veriyoruz" diye konuştu.

'DİĞER KURUMLAR TAŞINSIN, MÜZE ADASI OLSUN'

Dünyaca ünlü imza kampanyası sitesi change.org'da başlatılan kampanyaya, çok sayıda kişi internet üzerinde imza vererek destek oldu. Kampanyada ATSO ve ANSİAD adına yapılan açıklamada ise bir süredir Antalya Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu yerden başka bir bölgeye taşınacağına dair tartışmalar yaşandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Antalya Arkeoloji Müzemizin şehrin dışına nakledilmesinin büyük bir hata olacağını ve buna karşı yeni bir alternatif oluşturmanın gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Ülkemizin en seçkin kültür varlıklarının sergilendiği bir müze olması nedeniyle şehrin merkezinde, yürüyüş mesafesi içinde olması gerekmektedir. Tüm Antalya bölgesinin kültür mirasının korunduğu, sergilendiği ve araştırmalarının yapıldığı bu müze, kente gelen yerli ve yabancı hemen her turistin görmek istediği bir cazibe merkezidir. Aynı alan içinde bulunan müze haricindeki kamu binalarının kentin başka bir bölgesine taşınmasını ve burada dünyaca beğeni sağlayacak farklı bir simgesel özelliğe sahip bir yapı olarak 'Müze Adası' oluşturulmasını talep ediyoruz."

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